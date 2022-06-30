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Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Spor 30.06.2022, 19:01
Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet ve denge çalışmasıydı. Futbolcular, istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması yaparak günü tamamladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.15’te ilk 20 dakikası basına açık ve saat 16.00’da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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