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Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Spor 05.10.2021, 13:48
Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Salon çalışması, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandı.

Çalışmaya milli takımlarında olan futbolcular katılmadı.

Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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