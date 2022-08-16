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Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 18 Ağustos’ta Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geleceğini açıkladı.
Beşiktaş: "Rachid Ghezzal’ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."
Beşiktaş: "Rachid Ghezzal’ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."
Spor 16.08.2022, 19:11
Beşiktaş: "Rachid Ghezzal’ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."