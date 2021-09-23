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Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: “İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek”
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile Welinton Souza’nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İki futbolcunun yarın oynanacak Altay maçında forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile Welinton Souza’nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İki futbolcunun yarın oynanacak Altay maçında forma giymesi beklenmiyor.
Spor 23.09.2021, 12:15