Beşiktaş: "Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio’nun HSV Fussball AG Kulübü’ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanm

Beşiktaş: "Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio’nun HSV Fussball AG Kulübü’ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.”