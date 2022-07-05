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Beşiktaş: "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst’un transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

Beşiktaş: "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst’un transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

Spor 05.07.2022, 11:33
Beşiktaş: "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst’un transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

Beşiktaş: "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst’un transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

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