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Bakan Koca: "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmaların
Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka’nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege ile görüşmelere başlanmıştır."
Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka’nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege ile görüşmelere başlanmıştır."
Spor 06.07.2022, 16:10
Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka’nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege ile görüşmelere başlanmıştır."