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Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka’nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege ile görüşmelere başlanmıştır."

Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka’nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege ile görüşmelere başlanmıştır."

Spor 06.07.2022, 16:10
Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka’nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege ile görüşmelere başlanmıştır."

Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka’nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege ile görüşmelere başlanmıştır."

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