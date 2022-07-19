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Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan’ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır."
Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan’ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır."
Spor 19.07.2022, 14:22 19.07.2022, 14:33
Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan’ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır."