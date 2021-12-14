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Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor lig maçındaki saha olayları nedeni ile PFDK’ya sevk edildi.

Spor 14.12.2021, 22:42
Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor lig maçındaki saha olayları nedeni ile PFDK’ya sevk edildi.

TFF tarafından açıklanan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan disiplin sevkleri şu şekilde:

"GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu HALİL AKBUNAR’ın 11.12.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 12.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün 11.12.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 12.12.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 12.12.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 12.12.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 13.12.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi MEHMET TAYCAN BIYIK’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ABDULLAH YUVACI’nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi SÜMEYRA KOÇ’un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi MEHMET DURAN’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü’nün 13.12.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BALIKESİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu GİRAY BULAK’ın 11.12.2021 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 12.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

AKHİSARSPOR Kulübü antrenörü BURAK HIZLIOĞLU’nun 12.12.2021 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-PAZARSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi DENİZ MURAT YILMAZ’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi MEHMET ORHAN KESKEN’in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü kaleci antrenörü NACİ AY’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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