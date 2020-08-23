Beşiktaş, PAOK maçı hazırlıklarına devam etti
BEŞİKTAŞ, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU'NDA PAOK İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik programı ve şut atışları ile sona erdi.
24 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00’de özel uçakla Yunanistan’ın Selanik kentine gidecek olan siyah-beyazlılar, PAOK maçının son çalışmasını TSİ 19.00’da maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek.
Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Atiba Hutchinson, antrenmandan önce TSİ 18.30’da bir basın toplantısı düzenleyerek maç hakkında açıklamalarda bulunacaklar.
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