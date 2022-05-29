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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda 12 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 1584, Fuat Çimen 643 oy aldı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda 12 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 1584, Fuat Çimen 643 oy aldı.

Spor 29.05.2022, 20:47 29.05.2022, 22:11
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda 12 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 1584, Fuat Çimen 643 oy aldı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta seçimli genel kurul toplantısı yapıldı. BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında oy sayma işlemi sürerken mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, resmi sonuçlar öncesi yeniden başkanlığa seçildi. Siyah beyazlı takımın diğer başkan adayı Fuat Çimen, oy sayımı işlemi sürerken Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

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