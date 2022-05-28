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Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’u başladı

Beşiktaş’ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

Spor 28.05.2022, 10:48
Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’u başladı

Beşiktaş’ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

Beşiktaş 2021 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurul toplantısına Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu ile kongre üyeleri katılım gösterdi. Kongre divan başkanlığına ise Uluç Gürkan seçildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı.

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