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Beşiktaş, Necip Uysal ve Mehmet Topal için açıklama yaptı

Antalyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal ve Mehmet Topal’ın sağlık durumlarına ilişkin Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı.

Spor 19.09.2021, 16:11
Beşiktaş, Necip Uysal ve Mehmet Topal için açıklama yaptı

Antalyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal ve Mehmet Topal’ın sağlık durumlarına ilişkin Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı.

Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor deplasmanında boy gösteren Beşiktaş’ta Necip Uysal ve Mehmet Topal, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüp, yapılan tetkiklerin ardından bu 2 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan futbolcumuz Necip Uysal’ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mehmet Topal’a Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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