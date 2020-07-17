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Beşiktaş, Murat Bilge ile yollarını ayırdı
BEŞİKTAŞ, A ERKEK BASKETBOL TAKIMI YARDIMCI ANTRENÖRÜ MURAT BİLGE İLE YOLLARINI AYIRDI. BİLGE KARİYERİNE İSPANYA TEMSİLCİSİ SASKİ BASKONİA’DA DEVAM EDECEK.
Spor 17.07.2020, 19:14
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Beşiktaş, A Erkek Basketbol Takımı yardımcı antrenörü Murat Bilge ile yollarını ayırdı. Bilge, kariyerine İspanya temsilcisi Saski Baskonia’da devam edecek.
Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takımın A Erkek Basketbol Takımı yardımcı antrenörü Murat Bilge ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, konu hakkında resmi siteden şu açıklamayı yaptı:
"2013-14 sezonundan beri A Erkek Basketbol Takımımızda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Murat Bilge ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kariyerini İspanya temsilcisi Saski Baskonia’da sürdürecek olan Murat Bilge’ye başarılar diler, Kulübümüze yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ederiz."
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