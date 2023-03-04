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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: "Mutabakatta karar alma konusunda son toplantıda yapılan hata düzeltilirse kapı açık. Kararlar mutabakatla açıklanacak."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 04.03.2023, 19:18
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışması ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.