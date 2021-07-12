Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir forması giyen 35 yaşındaki milli futbolcu, 32 maçta üç gol ve iki asistlik performans göstermişti.