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Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Spor 12.07.2021, 12:48
Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1 yıllık anlaşma sağladı
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Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir forması giyen 35 yaşındaki milli futbolcu, 32 maçta üç gol ve iki asistlik performans göstermişti.

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