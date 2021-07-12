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Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Spor 12.07.2021, 12:48
Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.
Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir forması giyen 35 yaşındaki milli futbolcu, 32 maçta üç gol ve iki asistlik performans göstermişti.