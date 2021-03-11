Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’de yarın M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında, yarın saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda M. Başakşehir ile karşılaşacak.