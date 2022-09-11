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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Spor 11.09.2022, 21:47
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde oyuncular aktivasyon ile taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Başakşehir
|4
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Trabzonspor
|5
|10
|8. Galatasaray
|6
|10
|9. Kasımpaşa
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Kayserispor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|7
|13. Giresunspor
|6
|7
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|11
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|18. Denizlispor
|5
|1
|19. Altay
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Athletic Bilbao
|5
|10
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Real Betis
|4
|9
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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