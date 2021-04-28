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Beşiktaş maçı öncesi statta sürpriz evlilik teklifi

Süper Lig’in 38. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Çaykur Rizespor’da karşılaşma öncesi sürpriz bir evlilik teklifi anı yaşandı. Çaykur Rizespor’un sosyal medya sorumlusu Mükremin Çetinoğlu kız arkadaşı Zeynep Seçil Öztürk’e evlenme teklifi etti.

Spor 28.04.2021, 21:05
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Beşiktaş maçı öncesi statta sürpriz evlilik teklifi

Süper Lig’in 38. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Çaykur Rizespor’da karşılaşma öncesi sürpriz bir evlilik teklifi anı yaşandı. Çaykur Rizespor’un sosyal medya sorumlusu Mükremin Çetinoğlu kız arkadaşı Zeynep Seçil Öztürk’e evlenme teklifi etti.

Süper Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor, lider Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi yeşil-mavili ekibin sosyal medya sorumlusu Mükremin Çetinoğlu, kız arkadaşı Zeynep Seçil Öztürk’e evlenme teklifinde bulundu. Çetinoğlu basın tribününden inerek kız arkadaşının bulunduğu VIP tribününe gitti. Ardından Çetinoğlu yüzüğü çıkarıp, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Çetinoğlu olumlu yanıt almasıyla yüzüğü Öztürk’ün parmağına taktı. O esnada statta ’Admin, adminini buldu’ anonsları yapıldı.
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