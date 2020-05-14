Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testi pozitif çıktı!

İdmanlara 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş, geçen hafta yapılan corona virüs testlerinde bir oyuncu ve teknik personelin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla antrenmanları sonlandırmıştı.

Siyah beyazlılar testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından Çarşamba günü bir kez daha corona virüs testinden geçti. Sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından corona virüs testine tabi tutuldu.

Bugün çıkan sonuçlara göre toplam 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı. Pozitif vakalara Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de dahil olduğu ifade edildi.