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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Polis Teşkilatı’nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç’in Suriye’nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor.&qu
Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç’in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye’yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanama
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 19.05.2022, 14:52
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.