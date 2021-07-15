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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 15.07.2021, 13:35
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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