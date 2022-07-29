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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Spor 29.07.2022, 22:09
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı çalışmayla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Sampdoria ile hazırlık maçı oynayacak.