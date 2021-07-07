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Beşiktaş kondisyon çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Spor 07.07.2021, 14:40
Beşiktaş kondisyon çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, iki grup halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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