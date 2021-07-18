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Beşiktaş, kondisyon çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 18.07.2021, 20:52
Beşiktaş, kondisyon çalıştı
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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