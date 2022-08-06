Beşiktaş - Kayserispor maçının VAR’ı Alper Ulusoy

Beşiktaş’ın bugün Kayserispor’u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor’u ağırlayacak. Vodafone Park’ta bugün 21.45’te başlayacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR olarak Bülent Birincioğlu eşlik edecek.