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Beşiktaş-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, evinde düşme potasından kurtulmak isteyen Kayserispor'u ağırlayacak.
Spor 24.04.2021, 14:54 24.04.2021, 15:11
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Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.
Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor.
Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou.
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur, Aziz Behich, Attamah, Pedro Henrique, Lennon, Muhar, Muğdat, Alibec