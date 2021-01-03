Beşiktaş Kayseri'de 3 puanı 2 golle aldı

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Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırladı. Müsabaka Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile bitti. Bu sonuçla Siyah Beyazlılar 16 maç oynayan Alanyaspor'dan bir maç eksiklerine rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

5. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Atiba'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Doğan topu kornere çeldi.

12. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

33. dakikada Lennon'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Lopes'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

45. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

45' İkinci yarı başladı

48' Sağ kanattan şık bir çalımla ceza sahasına giren Rosier'in yerden sert ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

55' Kanga'nın ortasında ceza sahasında Henrique'nin yatarak yaptığı cılız vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.

62' Kayserispor'da Kvrzic, Welinton'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

70' Kayserispor gole yaklaştı! Savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Campanharo topu ayağından açtı ve kaybetti.

75' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanattan N'koudou'nun kullandığı serbest vuruşta Josef topu arka direğe aşırttı. Arka direkte uygun durumda bulunan Larin topu dışarı yolladı.

87' Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. Lopes'İn müdahalesiyle N'sakala ceza sahasında yerde kaldı. Ekrandan pozisyonu izleyen Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

90' N'koudou, penaltı vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

90' Hızlı hücumda ceza sahası dışında topla buluşan Hasic, ceza sahasına sokulur sokulmaz yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Ackah, Campanharo (İlhan Parlak dk. 90 ?), Lennon, Kvrzic (Emre Demir dk. 90 ?), Henrique (Manzala dk. 77), Kanga (Alibec dk. 82 ?)

Yedekler: İsmail, Oğuzhan, İlhan Depe, Ahmet, Muğdat, Nurettin

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, N'Koudou, Mensah (Necip dk. 73), Atiba (Oğuzhan dk. 82), Larin, Güven (Hasic dk. 62)

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, Dorukhan, Atakan, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: N'Koudou (dk. 89 pen.), Hasic (dk. 90+7) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Lopes (maç bittikten sonra) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı Kartlar: Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor), Welinton (Beşiktaş)