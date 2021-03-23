Son Dakika
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarında
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Kasımpaşa maçı hazırlıkları, siyah- beyazlılarda devam ediyor.
Spor 23.03.2021, 16:06 23.03.2021, 16:15
3
Kulübün resmi internet sitesindeki bilgiye göre, siyah-beyazlı oyuncular salonda bir çalışma gerçekleştirdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanda oyuncular denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, açma- germe çalışması ile tamamlandı.
Çalışmalar sırasında Valentin Rosier'in eğlenceli dakikaları da kameralara yansıdı.
???? Bugünkü antrenman fotoğraflarımızı @VRosier19 çekti. ???? pic.twitter.com/y23mFGBL4I— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 22, 2021
Karşılaşma, 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa deplasmanında oynanacak.