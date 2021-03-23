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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarında

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Kasımpaşa maçı hazırlıkları, siyah- beyazlılarda devam ediyor.

Spor 23.03.2021, 16:06 23.03.2021, 16:15
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarında

Kulübün resmi internet sitesindeki bilgiye göre, siyah-beyazlı oyuncular salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanda oyuncular denge ve kuvvet çalışmaları yaptı. 

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, açma- germe çalışması ile tamamlandı.

Çalışmalar sırasında Valentin Rosier'in eğlenceli dakikaları da kameralara yansıdı. 

Karşılaşma, 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa deplasmanında oynanacak. 

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