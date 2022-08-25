Beşiktaş, Kartal’ı Ümraniyespor’a kiraladı

Siyah-beyazlı takımın sözleşme yenilediği Kartal Kayra Yılmaz, 2022-23 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.