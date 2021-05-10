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Beşiktaş, Karagümrük maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig’in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Spor 10.05.2021, 19:50
Beşiktaş, Karagümrük maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig’in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretrching çalışması ile başladı. Ardından pas ve 5’e 2 çalışması yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 20.30’da sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
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