Beşiktaş kafilesi Kayseri’de

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Kayseri’ye geldi.

Süper Lig’in 16. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kente geldi. Erkilet Havaalanı’na inen siyah-beyazlı kafile, takım otobüsüyle konaklayacakları otele hareket etti ve maçın başlama saatini beklemeye koyuldu.