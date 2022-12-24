Beşiktaş kafilesi, Gaziantep’te

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente geldi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente ulaştı. Kritik maç için hazırlıklarını Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 16.00’da Sabiha Gökçen havalimanından kalkan özel uçakla Gaziantep’e gelerek konaklayacağı otelde kampa girdi. Takımın kente gelişi sırasında havaalanında hazır bulunan çok sayıda Beşiktaş taraftarı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara çiçek takdim ederek, destek tezahüratlarında bulundu.

Beşiktaş’ın kamp kadrosu

Beşiktaş’ın Gaziantep maçı kamp kadrosunda; Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Huthinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst yer aldı.