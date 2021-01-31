Beşiktaş, Josef de Souza’nın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza’nın sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza’nın sözleşmesinin 2021-2022 sezonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır" başlığıyla paylaşılan videoda 31 yaşındaki futbolcu "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş’a gelmem. İkincisi Beşiktaş’la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş" denildi.