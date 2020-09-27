Beşiktaş JK ve Scoutium yeni yetenekler için güçlerini birleştirdi

Yeni anlaşma kapsamında Scoutium, Beşiktaş JK için U19, U17, U16, U15 ve U14 gruplarında yüzlerce maçın 90’ar dakikalık videoları üzerinden bu maçlarda görev yapan binlerce futbolcunun analizlerini gerçekleştirecek.

Kulüplere yeni sporcu keşfetmeleri konusunda hizmet veren Scoutium ile Türk spor camiasının ilk ve lokomotif kulübü Beşiktaş JK, Türk futbolunun geleceğine yönelik önemli bir işbirliği gerçekleştirdi. Gerçekleşen anlaşmayla birlikte Scoutium, U19, U17, U15, U16 ve U14 kategorilerindeki yüzlerce maçın 90 dakikalık videolarını ve bu maçlarda oynayan binlerce futbolcunun scoutlar tarafından yapılan analizlerini Beşiktaş JK'ya sistem üzerinden dijital olarak iletecek.

Bu işbirliği ile, Türkiye’nin 81 ilinden 150’den fazla video uzmanının çektiği 90 dakikalık videolar üzerinden Scoutium scout ekibinin hazırladığı analizlere ulaşma fırsatı sunulacak. Kulüpler sistem üzerinden erişebilecekleri maçlar ve oyuncu analizleri için ödeyecekleri uygun ücretlerle tüm futbolcuların analizlerine düşük maliyetle ulaşma ve genç yetenekleri keşfetme fırsatı yakalayacak. Futbolcular ise sistemden 90 dakikalık video ve analizlerini alarak iyi ve eksik yönlerini görme, kendilerini geliştirme ve kulüpler tarafından izlediğinde bildirim alarak keşfedilme şansına ulaşacak.

Fırat Fidan: “Yeni yetenekler keşfetmemiz açısından bu işbirliği büyük önem taşıyor’’

Beşiktaş JK Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan yaptığı açıklamada altyapıdaki oyuncuların gelişimi ve oyuncu grubunun kalitesinin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. Fidan, “Gelişen dünya ile görüntülü analizlere dijital platform üzerinden ulaşmamızı sağlayan Scoutium ile futbolcu ve takım analizleri konusunda yaptığımız işbirliğini geliştirerek U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerindeki yüzlerce maçın 90 dakikalık videolarını ve bu maçlarda oynayan binlerce futbolcunun scoutlar tarafından yapılan analizlerini sistem üzerinden dijital olarak izleyebileceğiz. Bu kulübümüze ilgili yaş gruplarının tamamında oynayan genç yetenekleri keşfetme konusunda önemli bir açılım sağlayacak. Yabancı sınırı kararı ve mevcut ekonomik koşullarda başta futbol olmak üzere Türk sporunun en önemli çıkış noktası altyapıdan oyuncu yetiştirebilmek. Scoutium sistemini kullanarak en iyi kadroyu oluşturup, başta kulübümüz olmak üzere Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Scoutium ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma yeni yetenekler keşfetmemiz açısından büyük önem taşıyor“ dedi.

Efe Aydın: “Genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak istiyoruz”

Türkiye’nin en köklü camialarından biri olan Beşiktaş JK ile gerçekleştirdikleri anlaşmadan dolayı oldukça mutlu olduklarına dikkat çeken Scoutium CEO’su Efe Aydın, “Bu yılın başında Beşiktaş ile alt yaş kategorilerinde rakip analizleri özelinde bir anlaşmamız olmuştu. Şimdi yeni anlaşma ile işbirliğimizin kapsamını da genişletiyoruz. Bundan dolayı oldukça gururluyuz. Yabancı sınırı kararı ve mevcut ekonomik durumlar sebebiyle artık kulüplerimiz altyapıya daha çok önem verecek. Beşiktaş özellikle 90’lı yıllarda öz kaynak düzeninden yetiştirdiği futbolcularla önemli başarılar etmiş bir kulüp. Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile de Beşiktaş’a ve Türk futboluna katkı sağlayamaya devam edeceğiz” dedi.