banner596

banner547

Son Dakika

Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 13.09.2022, 15:30
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular; dinlenme, kondisyon ve taktik çalıştılar. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların aktivasyon çalışması yaparak başladığı idman, 5’e 2 sonrası dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla devam edecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Başakşehir 5 13
3. Beşiktaş 6 13
4. Adana Demirspor 6 13
5. Galatasaray 6 13
6. Gaziantep FK 6 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Trabzonspor 6 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0
24
parçalı bulutlu