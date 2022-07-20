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Beşiktaş, İspanya’da ilk çalışmasını yaptı

Beşiktaş, İspanya kampına Alicante bölgesinde bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Spor 20.07.2022, 23:21
Beşiktaş, İspanya’da ilk çalışmasını yaptı

Beşiktaş, İspanya kampına Alicante bölgesinde bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından Pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, İspanya kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 20.00’de ilk yarım saati basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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