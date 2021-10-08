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Beşiktaş'ın Yıldızı Cenk Tosun Sahalara Geri Dönüyor

Bonservisi Everton'da olan Cenk Tosun, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynarken ağır bir sakatlık yaşamıştı. Çok uzun zamandır sahalardan uzak olan Cenk Tosun, 2 hafta sonra çalışmalara başlayabilecek.

Spor 08.10.2021, 10:25 08.10.2021, 10:33
Beşiktaş'ın Yıldızı Cenk Tosun Sahalara Geri Dönüyor

Cenk Tosun kasım ayında kadroda

Teknik direktör Rafael Benitez'in santrfor bölgesinde sakatlıkların artmasıyla yakından ilgilendiği Cenk Tosun'un Kasım ayında maç kadrosuna girebilecek durumda olacağı öğrenildi.

Önceliği Everton'da oynamak

Golcü futbolcu, Beşiktaş'ın ilgisine çok memnun olduğunu ancak şu an tek amacının Everton'da kadroya girmek olduğunu söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun formasına kavuşmak için gün sayıyor.

Everton'da 2 hafta sonra takımla çalışacak 

Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyattan sonra toparlanan ve artık özel antrenör eşliğinde arkadaşlarının yaptığı çalışmalara başlayan Tosun Paşa, 2 hafta sonra takım çalışmalarına da katılacak.

Beşiktaş'a 3 gollük katkı yaptı

Geçtiğimiz sezonun devre arası kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Süper Lig 'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 4 maç siyah-beyazlı formayı giyebilmişti. Erzurum deplasmanında yaşadığı diz sakatlığıyla sezonu kapatan milli futbolcu Beşiktaş'ta 3 gole imza attı.

Kaynak: Ajansspor

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