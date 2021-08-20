banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
"Afganistan’dan sadece 10 mülteci alabiliriz!"
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak. Şampiyonlar Ligi kurası öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, rakiplerinin kim olduğunu araştırmaya başladılar. Peki, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne hangi torbadan katılacak? Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak.

Spor 20.08.2021, 13:04
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER?
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;

Lille (1. torbadan katılacak)
Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)
Manchester City (1. torbadan katılacak)
Bayern Münih (1. torbadan katılacak)
PSG (1. torbadan katılacak)
Inter (1. torbadan katılacak)
Sporting (1. torbadan katılacak)
Zenit (1. torbadan katılacak)
Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)
Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)
Real Madrid (2. torbadan katılacak)
Juventus (2. torbadan katılacak)
Barcelona (2. torbadan katılacak)
Juventus (2. torbadan katılacak)
Liverpool (2. torbadan katılacak)
Sevilla (2. torbadan katılacak)

BEŞİKTAŞ KURAYA KAÇINCI TORBADAN GİRECEK?
Beşiktaş, Play-Off'tan gelen takımların durumuna göre kuraya 3. torbadan girebilir.

Play-Off maçları tamamlandıktan sonra Beşiktaş'ın 3. ya da 4. torbadan kuraya girme durumu netlik kazanacak.

Yorumlar (0)
31°
açık