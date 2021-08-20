Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER?

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;

Lille (1. torbadan katılacak)

Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)

Manchester City (1. torbadan katılacak)

Bayern Münih (1. torbadan katılacak)

PSG (1. torbadan katılacak)

Inter (1. torbadan katılacak)

Sporting (1. torbadan katılacak)

Zenit (1. torbadan katılacak)

Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Real Madrid (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Barcelona (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Liverpool (2. torbadan katılacak)

Sevilla (2. torbadan katılacak)

BEŞİKTAŞ KURAYA KAÇINCI TORBADAN GİRECEK?

Beşiktaş, Play-Off'tan gelen takımların durumuna göre kuraya 3. torbadan girebilir.

Play-Off maçları tamamlandıktan sonra Beşiktaş'ın 3. ya da 4. torbadan kuraya girme durumu netlik kazanacak.