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Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, yönetim Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının gününün değişmesi için başvuruda bulundu. İki maçın da günü değişti.

Spor 19.04.2021, 21:16
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Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti

Süper Lig'de cuma günü Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç planlamasının yapılma şeklini eleştirmiş ve yarın oynanacak olan Sivasspor maçının ardından cuma günü Kayserispor ile karşılaşmalarının yanlış olduğunu ifade etmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na bugün resmi başvuruda bulunmuştu. TFF, yaptığı inceleme sonrasında Beşiktaş'ın itirazını kabul etti. 23 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi gününe kaydırılırken, 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor mücadelesinin de tarihi 28 Nisan Çarşamba olarak değiştirildi.

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