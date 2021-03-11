Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu, o isim yok!

Teknik direktör Sergen Yalçın 4 sarı kart gördüğü için tribünden takip edeceği maç için Cenk Tosun ve Gökhan Töre'yi kadroya dahil etmedi.

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve takımdan ayrı antrenmanlar yapmaya başlayan Cenk Tosun maçta yer almayacak.

Beşiktaş’ın cuma günü 19.00’da oynayacağı Başakşehir maçında Necip Uysal, Valentin Rosier, Josef De Souza ve Rachid Ghezzal'ın sarı kart görmeleri durumunda 21 Mart Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler.