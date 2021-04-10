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Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı.

Spor 10.04.2021, 15:26
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Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre.

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