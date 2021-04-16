Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı tam olarak geçmeyen Aboubakar ile sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Georges Nkoudou, Cyle Larin.