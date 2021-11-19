Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'dan talipleri var

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun menajeri Necdet Ergezen de konuya dair açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile oynadığı maçta oyuna sonradan dahil olan 20 yaşındaki sol bek, karşılaşmada Ay-yıldızlıların farkı açmasına yardımcı oldu. Genç futbolcu, 45'inci dakikada dahil olduğu mücadelede 2 asist yaptı.

Menajerinin de ilgiyi duyurduğu Rıdvan Yılmaz'a özellikle Almanya'dan kulüpler ilgi gösteriyor. Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan Alman temsilcileri, genç oyuncunun performansını yakından takip ediyor.

A Milli Futbol Takımı'na ilk kez Şenol Güneş döneminde davet edilen Rıdvan Yılmaz, Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz tarafından da tercih edildi. Genç futbolcu şu ana kadar A Milli Futbol Takımı formasıyla 5 maçta şans buldu.

Beşiktaş'ta da forma rekabetinde arkadaşlarının gerisinde kalmayan Rıdvan Yılmaz bu sezon 10 resmi karşılaşmada süre aldı. 20 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2'şer gol ve asist üretti.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr