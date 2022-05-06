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Beşiktaş'ın eski golcüsü Ersen Martin kalp krizi geçirdi!
42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi.
Spor 06.05.2022, 14:08 06.05.2022, 14:12
Beşiktaş'ın ve Milli takımın eski golcüsü Ersen Martin'in krizi geçirdi ve ayrıca aort damarında yırtık tespit edildiği iddia edildi. Ünlü ismin Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındığı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
2012-2013 sezonunda Eyüpspor'da futbolu bırakan Ersen Martin, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giymişti.
Ersen Martin kariyeri boyunca 4 kez A Milli Takım forması giymişti.