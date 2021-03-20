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Beşiktaş'ın derbi kadrosu açıklandı!
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin kadrosunu açıkladı.
Spor 20.03.2021, 23:50
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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'i evinde ağırlayacak. Siyah- beyazlılar 19.00'da oynanacak olan maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamaya göre karşılaşmanın kamp kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran
Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah
Hücum: Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun