Beşiktaş ilk yarıyı lider bitirdi

Süper Lig’in 21. haftasında Göztepe’yi konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını geride kapattığı karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 44 yaptı ve sezonun ilk devresini zirvede tamamladı.

Süper Lig’de ilk yarının son maçında Göztepe’yi konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 38. dakikasında Tripic’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Siyah-beyazlılar 28. dakikada Ljajic, 77. dakikada da Aboubakar’ın sayılarıyla skoru 2-1’e getirerek 3 puana uzanmayı başardı. Bu sonuçla puanını 44’e yükselten siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısını da zirvede tamamlamayı garantiledi. Bu sezon ligin ilk 4 haftasında yalnızca 1 galibiyet alarak eleştiri oklarının hedefinde olan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 16 karşılaşmada 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 44 puana ulaştı ve liderliğe kuruldu.