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Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Valerien Ismael, bugün yapılan antrenmanda oyuncularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı.
Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Valerien Ismael, bugün yapılan antrenmanda oyuncularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı.
Spor 26.10.2022, 20:45
Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Valerien Ismael, bugün yapılan antrenmanda oyuncularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı.