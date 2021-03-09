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Beşiktaş Icrypex genç oyuncularıyla yükseliyor

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nde genç kadrosuyla yükselişini sürdürüyor.

Spor 09.03.2021, 12:22
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Beşiktaş Icrypex genç oyuncularıyla yükseliyor

Sezon öncesinde yeni bir yapılanmaya giden ve genç oyuncuları kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı takım, kötü başladığı ligde son sıradan üst sıralara hızlı bir yükseliş gösterdi.

Ligin 8. haftasına kadar sadece bir kez kazanabilen ve 7 yenilgiyle sahadan ayrılarak son sırada kalan Beşiktaş Icrypex, sonraki 15 maçın 12'sinde rakiplerine üstünlük kurarak 6. sıraya kadar yükseldi ve play-off'a kalmak için şansını artırdı.

Siyah-beyazlı takım Alperen Şengün (18), Furkan Haltalı (18), Hakan Sayılı (21), Sadık Emir Kabaca (20), Şehmus Hazer (22) gibi genç oyuncularıyla son 15 haftada başarılı performans gösterdi.

Beşiktaş Icrypex'te 21 yaşındaki Sedat Ali Karagülle, 20 yaşındaki Ömer Yasir Küçük, 23 yaşındaki Ercan Osmani, 24 yaşındaki Egehan Arna da şans bulan isimler oldu.

Alperen Şengün, Blackmon ve Şehmus'dan önemli istatistikler

Beşiktaş Icrypex'te Alperen Şengün, James Blakcmon ve Şehmus Hazer, gösterdikleri performansla yükselişte önemli pay sahibi oldu.

Bu sezonun en dikkat çeken ismi olan Alperen Şengün, 23 maçta 439 sayı üreterek 19,09 ortalama yakaladı. Alperen ayrıca 9,57 ribaunt ortalamasıyla takımına katkı verdi.

Siyah-beyazlı takımın, Aliağa Petkimspor'u 96-94 yendiği maçta son saniyede attığı üç sayılık basketle galibiyeti getiren isim olan James Blackmon ise 19 maçta 343 sayı üreterek 18,05 ortalama yakaladı.

Beşiktaş Icrypex'te dikkatleri üzerine çeken bir başka isim de Şehmus Hazer oldu. 21 maçta görev alan Şehmus, 305 sayıyla 14,52 ortalama elde etti.

4 oyuncusunu milli takıma gönderdi

Genç oyuncularıyla ligde başarılı performans sergileyen Beşiktaş Icrypex, 4 oyuncusunu da A Milli Takım'a gönderdi.

Milli takıma en çok oyuncu gönderen takımlar arasında yer alan siyah-beyazlı ekipte Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı ve Sadık Emir Kabaca aday kadroya davet edildi.

Sadık Emir Kabaca daha sonra kadrodan çıkarılırken, Alperen ve Şehmus performanslarıyla milli takımın önemli parçası oldu.

A Milli Takım'ın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç'i 88-80 yendiği maçta 24 sayı ve 12 ribauntla etkili olan Alperen, Hırvatistan karşısında ise 6 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

İsveç maçında 8 sayı ikişer asist ve ribaunt ile oynayan Şehmus, Hırvatistan karşısında 9 sayı üretti.

Siyah-beyazlı takımın bir başka milli oyuncusu Furkan Haltalı ise genç yaşında önemli maçlarda şans buldu.

Şenol: "Akatlar'da iyi aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz

Beşiktaş Kulübü Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı performansta takım olgusunun olduğunu belirterek, "Alperen bireysel performansıyla öne çıkıyor ama onun dışında takımdaşlık havası çok iyi. Akatlar'da aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızın olmadığı sezonda oyuncular, hocalar ve yönetim kurulu üyeleri olarak bizler aile ortamı yaratmaya çalışıyor." dedi.

Genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Şenol, "Çocuklar genç ve fizik olarak diriler. Eksikleri tecrübeydi. Tecrübeyi kazandıkça ve sezon ilerledikçe beraberinde fizik kaliteleri daha iyiye gittikçe iyi birleşim oluşuyor. Takımın performansının artması doğası gereği olması gereken durumdu. Hem oyun gelişimin hem fiziksel gelişimin sürdüren oyuncular." diye konuştu.

Şenol, daha önce Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko gibi büyük paralar harcayan takımların olduğu ligde şampiyonluk şansının az olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Ama Beşiktaş gibi büyük bir takımın de hedefsiz kalamayacağını söylemiştik. Bu sene için hedefimiz, milli takıma en çok oyuncu gönderen takım olmaktı. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Son olarak 4 oyuncu milli takıma davet edildi bu bizim için gurur verici. Beşiktaş her zaman Türk sporuna hizmet etmede öncü olmuş bir kulüptür. Öncülüğünü yaptığımızı düşünüyorum. İleride başka kulüplerin de bizi örnek alarak daha çok Türk oyuncuya yer vereceğini düşünüyorum. Bir yolu açtığımızı düşünüyorum, ardımızdan gelecek kulüpler olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük bir kulüpte genç oyunculardan kurulu bir takım kurmanın cesaret işi olduğunu anlatan Şenol, "Tepki aldığımız dönem de oldu. Bu cesareti gösterebilmemizde iki büyük etken var; birisi başkanımızın böyle bir projeye inanması, desteklemesi, tabii ki yönetim kurulumuzda özellikle başkanımızın dışında sayın genel sekreterimiz de çok destek oldu, bir de Ahmet Kandemir'in varlığı. Onun bu projeye inancı, oyunculara güvenmesi bu projede ısrarcı olmamızda ve arkasında durmamızda en büyük etken." diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun Beşiktaş Kulübünün gençlere yönelik çalışmasının önemine değinen açıklamasının hatırlatılması üzerine Şenol, "Federasyonun bu yaptığımızı görüp bunun değerini söylemiş olması güzel. Federasyondan beklentimiz genç ve Türk oyunculara daha fazla teşvik vermeleri. Daha fazla teşvik edecek maddi sistem de ortaya koymaları." diyerek sözlerini tamamladı.

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