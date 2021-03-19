''Beşiktaş'ı yeneceğimizi herkes biliyor''

Fenerbahçe'nin tesislerde yaptığı antrenman öncesinde yıldız futbolcu Pelkas, basından gelen soruları cevapladı.

Derbiden galip ayrılacaklarından emin olduğunu belirten Pelkas, "Pazar günü Beşiktaş'ı yenebileceğimizi düşünüyorum ve bunu biliyorum. Bunu herkes de biliyor. Saha içinde ve dışında beraber hareket etmeliyiz. Taraftarlarımıza buradan bir söz veriyorum. Saha içinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler. Umarım maçtan galibiyetle ayrılırız."dedi.

İç sahada aldıkları mağlubiyetlerin sorulması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşamaları çok normal. Çünkü almış olduğumuz kötü sonuçlar var ve onları üzdük. Şu anda tabii ki savaşmak mecburiyetindeyiz. Oynayacağımız derbi maçta daha fazlasını göstermek zorundayız. Kendimize gelmemiz gerekiyor."şeklinde konuştu.

Oynadıkları Gençlerbirliği maçında talihsiz pozisyonlarr yaşadıklarını ifade eden Pelkas, şu şekilde konuştu:

"Direkten dönen toplar vardı. Futbolda şanssız olduğunuz zamanlar olabiliyor. Umuyorum ki derbi maçta şans bizimle olur. Sezon başından beri sahamızda kötü sonuçlar alıyoruz ancak bunun üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Düzeltmemiz gereken noktalar var."

Tek bir maça odaklanmamak gerektiğini ifade eden Pelkas, şampiyonluk inançlarının hala var olduğunu belirtti: