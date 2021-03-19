''Beşiktaş'ı yeneceğimizi herkes biliyor''
Dimitris Pelkas, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'nin tesislerde yaptığı antrenman öncesinde yıldız futbolcu Pelkas, basından gelen soruları cevapladı.
Derbiden galip ayrılacaklarından emin olduğunu belirten Pelkas, "Pazar günü Beşiktaş'ı yenebileceğimizi düşünüyorum ve bunu biliyorum. Bunu herkes de biliyor. Saha içinde ve dışında beraber hareket etmeliyiz. Taraftarlarımıza buradan bir söz veriyorum. Saha içinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler. Umarım maçtan galibiyetle ayrılırız."dedi.
İç sahada aldıkları mağlubiyetlerin sorulması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşamaları çok normal. Çünkü almış olduğumuz kötü sonuçlar var ve onları üzdük. Şu anda tabii ki savaşmak mecburiyetindeyiz. Oynayacağımız derbi maçta daha fazlasını göstermek zorundayız. Kendimize gelmemiz gerekiyor."şeklinde konuştu.
Oynadıkları Gençlerbirliği maçında talihsiz pozisyonlarr yaşadıklarını ifade eden Pelkas, şu şekilde konuştu:
"Direkten dönen toplar vardı. Futbolda şanssız olduğunuz zamanlar olabiliyor. Umuyorum ki derbi maçta şans bizimle olur. Sezon başından beri sahamızda kötü sonuçlar alıyoruz ancak bunun üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Düzeltmemiz gereken noktalar var."
Tek bir maça odaklanmamak gerektiğini ifade eden Pelkas, şampiyonluk inançlarının hala var olduğunu belirtti:
"Bizim şampiyonluk inancımız sonsuz. 11 maç kaldı ve kazanabileceğimiz çok puan var. Beşiktaş'ın da oynayacağı maçlar var. Tabii ki son mağlubiyetten sonra aramızda konuştuk, kötü bir andı bizler için. Ancak özellikle bu zamanlarda daha çok birlik olmamız ve kenetlenmemiz gerekiyor. Hedefimiz şampiyonluk ve daha çok çalışmak durumundayız. Biz de bir söz vardır, 'Bazen ağaca değil ormana bakmak lazım.' diye. Yani tek bir şeye değil bütüne odaklanmak gerekiyor. Şu anda tabii ki ligi kazanma şansımız var ve böyle devam etmemiz gerekiyor."